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Дмитрий Кириченко: «Арсенал» — команда высококлассная, но проходимая
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Дмитрий Кириченко: «Арсенал» — команда высококлассная, но проходимая 

Советский спорт 16 часов назад
— Арсенал — фаворит Лиги Европы наравне с Атлетико. Но хуже было бы, если бы попался мадридский клуб. Проблемы у лондонцев все же есть, и это видно на примере домашнего чемпионата. Я думаю, что ЦСКА вряд ли получится навязать футбол, при котором «Арсенал» будет допускать много ошибок, но шансы все равно будут. Можно даже вполне успешно сыграть на контратаках при наличии такого скоростного форварда как Ахмед Муса.
«Арсенал» — команда высококлассная, но проходимая. Интересно, что для ЦСКА не важно, в каком порядке играть двухматчевую серию. Команда играла с «Црвеной Звездой» сначала в гостях и прошла сербов, а с «Лионом» — наоборот, но все равно вышла победителем, — цитирует Кириченко «Газета.Ru».
Напомним, что первый матч пройдет в Лондоне 5 апреля, ответный — 12 апреля в Москве.
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