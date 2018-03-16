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Валерий Газзаев: «Где сейчас все набившие оскомину разговоры про возраст Игнашевича и Березуцких?»
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Валерий Газзаев: «Где сейчас все набившие оскомину разговоры про возраст Игнашевича и Березуцких?» 

Спорт-Экспресс 16 часов назад
Фото: Спорт-Экспресс
Известный футбольный тренер, депутат Госдумы РФ Валерий Газзаев в интервью «СЭ» поделился мнением о вылете "Зенита" из Лиги Европы и отметил некоторых игроков ЦСКА в ответном матче против «Лиона» (3:2).
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— Что скажете о неудаче «Зенита», который ставил амбициозные задачи в еврокубках, но уступил «Лейпцигу»?
— Перед 1/8 финала я давал прогноз, что «Зенит» и ЦСКА имеют хорошие шансы пройти дальше. Не откажусь от данной точки зрения и теперь. «Зениту», считаю, сильно не повезло, хотя в ответной встрече с немцами команда выглядела убедительно. К сожалению, все карты спутала травма Кокорина на первых минутах: это сыграло негативную роль и в футбольном, и прежде всего в психологическом плане. А что касается ЦСКА, то армейцы показали высокий уровень игры, учитывая еще и значимость турнирной стадии. Понравилась уверенность и нацеленность на ворота. О многом говорит тот факт, что на выезде забито три мяча.
— Кого из игроков отметите?
— Вся команда достойна. Но особенно мне понравились Дзагоев и Головин, оба проделали большой объем работы. На глазах прогрессирует Кучаев. И конечно, самых добрых слов как всегда заслуживают вратарь и линия обороны. Где сейчас все набившие оскомину разговоры про возраст Игнашевича и Березуцких? Благодаря их надежному выступлению команда проходит в решающие стадии еврокубков — какие еще нужны аргументы? И свой высочайший уровень они удерживают уже 15 лет! (Дмитрий СИМОНОВ)
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