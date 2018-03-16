Валерий Газзаев: «Где сейчас все набившие оскомину разговоры про возраст Игнашевича и Березуцких?» 

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— Что скажете о неудаче «Зенита», который ставил амбициозные задачи в еврокубках, но уступил «Лейпцигу»?

— Перед 1/8 финала я давал прогноз, что «Зенит» и ЦСКА имеют хорошие шансы пройти дальше. Не откажусь от данной точки зрения и теперь. «Зениту», считаю, сильно не повезло, хотя в ответной встрече с немцами команда выглядела убедительно. К сожалению, все карты спутала травма Кокорина на первых минутах: это сыграло негативную роль и в футбольном, и прежде всего в психологическом плане. А что касается ЦСКА, то армейцы показали высокий уровень игры, учитывая еще и значимость турнирной стадии. Понравилась уверенность и нацеленность на ворота. О многом говорит тот факт, что на выезде забито три мяча.

— Кого из игроков отметите?