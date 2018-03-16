Ещё
Член парламента Великобритании предложил провести ЧМ в 2019 году в другой стране
Далее:
Читайте также:
Ещё

Член парламента Великобритании предложил провести ЧМ в 2019 году в другой стране 

Чемпионат.com 16 часов назад
Член парламента Великобритании Стивен Киннок выразил мнение, что чемпионат мира — 2018 нужно перенести на следующий год и провести его не в России, а в другой стране или странах.
«Думаю, мы должны всерьёз рассмотреть вопрос о скоординированном обращении к ФИФА и разговоре о переносе чемпионата мира на 2019 год в другую страну или страны. Путин инвестировал миллиарды рублей в чемпионат мира и видит в этом возможность продемонстрировать миру свой режим», — приводит слова Киннока из эфира BBC Radio 4 интернет-издание Mirror.
Чемпионат.com: последние новости
Сесар Навас: мы с Касильясом были слишком быстрыми, чтобы сдаваться вымогателям Промес: счастлив и горд выиграть приз лучшему футболисту РФПЛ ноября-декабря Кандалинцев: «СКА-Хабаровск» брал Билялетдинова с прицелом на то, что не вылетит
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната10
Медведева высказалась о смене гражданства119
Новая «бомба» для России от WADA19
Призерка Олимпиады-2018 сошла с ума46
Стало известно, за что платят Акинфееву
Видео
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста
Хоккей
03:08
Два четверных Трусовой — это не сенсация. Это тупик
Фигурное катание
09:07
Тутберидзе отреагировала на слухи об уходе Медведевой
Фигурное катание
00:45
Россиянка стала семикратной чемпионкой Паралимпиады
Биатлон
01:56
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната
Хоккей
04:17
«ФИФА в состоянии паники»
Футбол Прочее
01:58
Украинскую призерку Олимпиады наказали за допинг
Легкая атлетика
03:16
Шипулин назвал сборную худшей за последние годы
Биатлон
00:55
Миленина выиграла золото Паралимпиады-2018
Лыжный спорт
01:02
Россия поразила медальным зачетом на Паралимпиаде
Зимние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение