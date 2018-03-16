Член парламента Великобритании предложил провести ЧМ в 2019 году в другой стране

Член парламента Великобритании Стивен Киннок выразил мнение, что чемпионат мира — 2018 нужно перенести на следующий год и провести его не в России, а в другой стране или странах.

«Думаю, мы должны всерьёз рассмотреть вопрос о скоординированном обращении к ФИФА и разговоре о переносе чемпионата мира на 2019 год в другую страну или страны. Путин инвестировал миллиарды рублей в чемпионат мира и видит в этом возможность продемонстрировать миру свой режим», — приводит слова Киннока из эфира BBC Radio 4 интернет-издание Mirror.