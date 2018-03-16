Соперница жены Аршавина готовится к романтической поездке с новым возлюбленным

В начале этого года в Сети появилось видео, на котором Андрей Аршавин запечатлен в ночном клубе в компании модели Ольги Семеновой . Вскоре это видео увидела супруга футболиста Алиса Аршавина . Она приревновала мужа к 25-летней модели стала писать сообщения с угрозами, а также женщина представилась сотрудником ФСБ . Ольга Семенова незамедлительно обратилась в надлежащие органы и на жену спортсмена завели два уголовных дела, которые вскоре были закрыты, так как следствие не обнаружило никаких фактов, доказывающих, что была угроза жизни девушки.

Сама Ольга даже не думает об Аршавине. Недавно она намекнула, что встретила новую любовь на шоу «Давай поженимся». Сегодня в эфире Первого канала вышел выпуск с участием девушки, которую считают соперницей жены футболиста. Также вместе с ней в студии побывала ее мама Тамар Ивановна, которая помогла дочери выбрать жениха. Женщина была очень сильно недовольна тем, что о ее наследнице в Сети распространили нелицеприятные слухи. Семенова позже познакомилась с тремя претендентами на ее сердце. Так как она уже имеет свою квартиру и машину, которые она купила на собственные деньги, то девушка хотела, чтобы рядом с ней был не менее обеспеченный мужчина, чем она.

Модель и ее мама остались в восторге от бизнесмена Олега / фото: кадр из передачи

Ольга рассказала о том, что семь лет жила с состоятельным мужчиной, но его родители были против его отношений с ней. «Его мама считала, что я не его национальности, он казах, а я гагаузка», — пояснила она. 38-летний адвокат Денис вышел к модели знакомиться первым. Потом вышел свататься в студию 45-летний Владимир, но он сразу предупредил, что не обделен женским вниманием. Третьим женихом стал 30-летний Олег. Раньше он профессионально занимался футболом, а теперь продолжает развивать семейный бизнес — производство чернослива в Молдавии. В конце передачи Семенова и ее мама отдали предпочтение Олегу. По новым правилам шоу, если мама и невеста выбирают одного и того же жениха, то они получают романтическое путешествие в Сочи. Теперь модель готовится к поездке вместе с новым избранником.