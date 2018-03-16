Шереметьево готовится к встрече спортсменов-паралимпийцев

В ближайший понедельник, 19 марта 2018 года, в Москву возвращаются российские атлеты с Паралимпиады в Корее.

Встреча спортсменов-паралимпийцев состоится в терминале D аэропорта. Жители Молжаниновского района могут принять участие в данном мероприятии. Отметим, что воспитанники школы «Перспектива» не так давно принимали участие во встрече наших спортсменов-олимпийцев, которые прилетели в Шереметьево из Пхёнчхана. Ребята поздравили вернувшихся спортсменов прямо в аэропорту и даже сфотографировались с олимпийским чемпионом, членом золотой сборной по хоккею Вячеславом Войновым

Подробности о предстоящей встрече можно узнать на сайте международного аэропорта http://www.svo.aero/news/2018/4693/.