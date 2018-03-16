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Шереметьево готовится к встрече спортсменов-паралимпийцев
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Шереметьево готовится к встрече спортсменов-паралимпийцев 

Префектура САО города Москвы 15 часов назад
Фото: Префектура САО города Москвы
В ближайший понедельник, 19 марта 2018 года, в Москву возвращаются российские атлеты с Паралимпиады в Корее.
Встреча спортсменов-паралимпийцев состоится в терминале D аэропорта. Жители Молжаниновского района могут принять участие в данном мероприятии. Отметим, что воспитанники школы «Перспектива» не так давно принимали участие во встрече наших спортсменов-олимпийцев, которые прилетели в Шереметьево из Пхёнчхана. Ребята поздравили вернувшихся спортсменов прямо в аэропорту и даже сфотографировались с олимпийским чемпионом, членом золотой сборной по хоккею Вячеславом Войновым.
Подробности о предстоящей встрече можно узнать на сайте международного аэропорта http://www.svo.aero/news/2018/4693/.
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