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Могут ли джедаи существовать в реальности?
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Могут ли джедаи существовать в реальности? 

Naked-Science.ru 15 часов назад
Фото: Naked-Science.ru
Джедаи являются ключевыми персонажами фантастической саги Джорджа Лукаса. Эти рыцари без страха и упрека могут направлять Силу, что дает им сверхспособности, коих у простых смертных нет.
Конечно, многие из талантов джедаев выглядят уж слишком фантастично, даже по меркам «Звездных войн». Однако, может быть, каким-нибудь из этих способностей в той или иной мере можно научить обычного человека? Скажем, увеличить скорость реакции посредством тренировок или специальных препаратов? Смотрите наше видео — и все узнаете сами!
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