Могут ли джедаи существовать в реальности?

Джедаи являются ключевыми персонажами фантастической саги Джорджа Лукаса . Эти рыцари без страха и упрека могут направлять Силу, что дает им сверхспособности, коих у простых смертных нет.

Конечно, многие из талантов джедаев выглядят уж слишком фантастично, даже по меркам «Звездных войн». Однако, может быть, каким-нибудь из этих способностей в той или иной мере можно научить обычного человека? Скажем, увеличить скорость реакции посредством тренировок или специальных препаратов? Смотрите наше видео — и все узнаете сами!