Овчинников: «Матчи с „Арсеналом“ являются важным моментом для популяризации футбола в России»

Встречи между московским ЦСКА и лондонским «Арсеналом» в рамках 1/4 финала Лиги Европы вызовут большой ажиотаж и помогут популяризации футбола в России. Такое мнение высказал тренер «армейцев» Сергей Овчинников

Первый матч состоится в Лондоне 5 апреля, ответная игра пройдет в Москве 12 апреля.

"Нам будет, с одной стороны, тяжело, но при этом интересно. Здорово, что болельщики смогут увидеть такую высококлассную команду воочию. Уверен, будет полный стадион, что является важным моментом для популяризации футбола в нашей стране. Тот факт, что ответный матч серии пройдет на домашнем поле, для нас только плюс. На ЦСКА ничего не давит, и мы постараемся очень достойно выступить", — поделился впечатлениями от жеребьевки Овчинников.

По его мнению, «Арсенал» очень мотивирован на победу в Лиге Европы. «Понятно, что будет очень сложно, так как у „Арсенала“ явные проблемы с попаданием в Лигу чемпионов по результатам текущего сезона, поэтому победа в Лиге Европы в этом плане — главный шанс для них», — сказал Овчинников.