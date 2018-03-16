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Овчинников: «Матчи с „Арсеналом“ являются важным моментом для популяризации футбола в России»
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Овчинников: «Матчи с „Арсеналом“ являются важным моментом для популяризации футбола в России» 

Евро-футбол.Ру 15 часов назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Встречи между московским ЦСКА и лондонским «Арсеналом» в рамках 1/4 финала Лиги Европы вызовут большой ажиотаж и помогут популяризации футбола в России. Такое мнение высказал тренер «армейцев» Сергей Овчинников.
Первый матч состоится в Лондоне 5 апреля, ответная игра пройдет в Москве 12 апреля.
"Нам будет, с одной стороны, тяжело, но при этом интересно. Здорово, что болельщики смогут увидеть такую высококлассную команду воочию. Уверен, будет полный стадион, что является важным моментом для популяризации футбола в нашей стране. Тот факт, что ответный матч серии пройдет на домашнем поле, для нас только плюс. На ЦСКА ничего не давит, и мы постараемся очень достойно выступить", — поделился впечатлениями от жеребьевки Овчинников.
По его мнению, «Арсенал» очень мотивирован на победу в Лиге Европы. «Понятно, что будет очень сложно, так как у „Арсенала“ явные проблемы с попаданием в Лигу чемпионов по результатам текущего сезона, поэтому победа в Лиге Европы в этом плане — главный шанс для них», — сказал Овчинников.
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