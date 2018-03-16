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Первые слушания по иску российских биатлонисток к Родченкову могут пройти летом
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Первые слушания по иску российских биатлонисток к Родченкову могут пройти летом 

ТАСС 15 часов назад
Фото: ТАСС
НЬЮ-ЙОРК, 16 марта. /ТАСС/. Первые слушания в суде по иску российских биатлонисток Ольги Зайцевой, Ольги Вилухиной и Яны Романовой к бывшему главе Московской антидопинговой лаборатории Григорию Родченкову, возможно, состоятся летом нынешнего года. Об этом ТАСС сообщил адвокат Скотт Балбер, представляющий интересы россиянок.
"К сожалению, пока еще слишком рано предсказывать, когда состоятся первые слушания, — отметил он. — Можно предположить, что это может случиться в июне или июле".
Иск к Родченкову был подан в конце февраля в Верховный суд штата Нью-Йорк. «Этот шаг предпринят из-за систематической клеветы ответчика в отношении спортсменок, что причинило серьезный ущерб или разрушило их карьеры, нанесло им огромный финансовый, профессиональный и репутационный ущерб, — указывается в исковом заявлении. — Истцы являются всемирно известными биатлонистами, которые половину всей жизни провели на тренировочных базах за пределами своей страны, вдали от членов семей и от своих домов, полностью посвятив себя спорту».
Как отмечается в документе, нынешнее местонахождение Родченкова неизвестно, поскольку на него распространяется программа ФБР по защите свидетелей, однако ранее он контактировал с газетой New York Times, давал интервью нью— йоркской телепрограмме «60 минут», а в марте 2016 года получил повестку для дачи показаний перед жюри присяжных в Нью-Йорке. В этой связи, подчеркивается в документе, выбор Нью-Йорка для подачи иска к Родченкову вполне уместен.
Дело биатлонисток
27 ноября 2017 года Международный олимпийский комитет (МОК) пожизненно дисквалифицировал Вилухину и Романову и аннулировал их результаты на Играх-2014. В Сочи Вилухина завоевала серебро в спринте, стала серебряным призером в эстафете с Романовой, Зайцевой и Екатериной Шумиловой, а также заняла 21-е место в масс-старте. Романова, помимо серебряной награды в эстафете, заняла 19-е место в спринте, 23-е — в гонке преследования и 53-е — в индивидуальной гонке. 1 декабря МОК дисквалифицировал Зайцеву, которая в Сочи заняла 15-е место в индивидуальной гонке, 28-е — в спринте, 11-е — в гонке преследования, 23-е — в масс-старте.
В 2016 году независимая комиссия Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена представила доклад об итогах расследования обвинений в допинговых махинациях на Олимпийских играх в Сочи в 2014 году. Расследование опиралось на заявления Родченкова, который уверял, что более тысячи атлетов были вовлечены в программу систематического употребления допинга. В июле 2016 года МОК создал независимые комиссии, которые изучали данные расследования комиссии Макларена. Комиссия Дениса Освальда занималась перепроверкой допинг— проб участников Олимпиады в Сочи, по итогам ее работы и были дисквалифицированы Зайцева, Романова, Вилухина и еще 40 российских спортсменов.
В январе Зайцева, Вилухина и Романова подали апелляции в Спортивный арбитражный суд (CAS), как и остальные дисквалифицированные спортсмены. Суд удовлетворил апелляции 28 россиян. CAS не стал рассматривать апелляции биатлонисток в ускоренном порядке, так как они уже завершили спортивную карьеру. Их дела будут рассмотрены позднее.
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