Видеозапись самоубийства несколько часов провисела в топе популярного сайта

Пользователи имиджборда Reddit обратили внимание на грубейшее нарушение правил сайта. Об этом сообщает Motherboard.

В подразделе r/Drama, на который подписаны более 50 тысяч человек, появилась ссылка на видеозапись самоубийства мужчины. Обычно этот сабреддит специализируется на освещении ужасных вещей в интернете, однако связанные с суицидом материалы строго запрещены администрацией сайта. Тем не менее, ссылка провисела в топе подраздела около девяти часов подряд.

Изначально запись самоубийства была опубликована на YouTube, но модераторы быстро ее заблокировали, после чего видео перезалили на видеохостинг Sendvid.

Вскоре после выхода публикации в издании Motherboard руководство Reddit удалило скандальный ролик. Журналисты отметили, что не смогли на 100 процентов определить подлинность опубликованной видеозаписи, однако они назвали ее «ужасной».

Правила Reddit запрещают контент, который поощряет, популяризирует или призывает к насилию или физическому вреду в отношении отдельного лица или группы людей. Кроме того, администрация имиджборда блокирует записи, в которых поощряется жестокое обращение с животными.

В марте 2018 года журналисты также сообщили о подразделе r/nomorals, в котором пользователи публиковали изображения трупов и живодеров. Сабреддит был создан в 2012 году, однако активизировался только в последние несколько месяцев. К 2018 году r//nomorals насчитывал более 20 тысяч подписчиков.