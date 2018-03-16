Александр Точилин: Победа над «Химками» придаст нам уверенности

— После пропущенного гола «Химки» перестроились. А у нас, как водится, сработала психология — играли на удержание счета. Спасибо нашему вратарю, что выручил при пенальти. Нам надо прибавлять в нападении, пока играем не в свою силу, поскольку наша группа атаки еще не в оптимальном состоянии, плюс влияет погода. Сегодня было важно выиграть, с учетом того, что это первая победа в этом году. Плюс два поражения подряд нужно было перебороть. Победа нам придаст уверенности, — передает слова Точилина пресс-служба ФНЛ.

После этой игры петербуржцы с 45 очками занимают пятое место в турнирной таблице ФНЛ, химчане с 33 баллами идут на десятом месте.

Напомним, в 29-м туре «Динамо СПб» 24 марта сыграет на выезде с «Волгарем», «Химки» в тот же день примут «Тюмень».