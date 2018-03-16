Ещё
Александр Точилин: Победа над «Химками» придаст нам уверенности
Далее:
Читайте также:
Ещё

Александр Точилин: Победа над «Химками» придаст нам уверенности 

Советский спорт 15 часов назад
— После пропущенного гола «Химки» перестроились. А у нас, как водится, сработала психология — играли на удержание счета. Спасибо нашему вратарю, что выручил при пенальти. Нам надо прибавлять в нападении, пока играем не в свою силу, поскольку наша группа атаки еще не в оптимальном состоянии, плюс влияет погода. Сегодня было важно выиграть, с учетом того, что это первая победа в этом году. Плюс два поражения подряд нужно было перебороть. Победа нам придаст уверенности, — передает слова Точилина пресс-служба ФНЛ.
После этой игры петербуржцы с 45 очками занимают пятое место в турнирной таблице ФНЛ, химчане с 33 баллами идут на десятом месте.
Напомним, в 29-м туре «Динамо СПб» 24 марта сыграет на выезде с «Волгарем», «Химки» в тот же день примут «Тюмень».
Советский спорт: последние новости
Сергей Светлов: У «Локомотива» и «Йокерита» есть потенциал, зацепят одну-две победы Алексей Сорокин: Возможный отказ британцев от участия в ЧМ-2018 на заседании ФИФА не обсуждался Брат Джефферсона Фарфана задержан по подозрению в мошенничестве
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната10
Медведева высказалась о смене гражданства119
Новая «бомба» для России от WADA19
Призерка Олимпиады-2018 сошла с ума46
Стало известно, за что платят Акинфееву
Видео
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста
Хоккей
03:08
Два четверных Трусовой — это не сенсация. Это тупик
Фигурное катание
09:07
Тутберидзе отреагировала на слухи об уходе Медведевой
Фигурное катание
00:45
Россиянка стала семикратной чемпионкой Паралимпиады
Биатлон
01:56
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната
Хоккей
04:17
«ФИФА в состоянии паники»
Футбол Прочее
01:58
Украинскую призерку Олимпиады наказали за допинг
Легкая атлетика
03:16
Шипулин назвал сборную худшей за последние годы
Биатлон
00:55
Миленина выиграла золото Паралимпиады-2018
Лыжный спорт
01:02
Россия поразила медальным зачетом на Паралимпиаде
Зимние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение