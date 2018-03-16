Чемпионат России по тайскому боксу стартует в Наро‑Фоминске 19 марта

С 19 по 26 марта в подмосковном Наро-Фоминске пройдет чемпионат России по тайскому боксу, говорится в сообщении пресс-службы Московской областной федерации тайского бокса.

В соревнованиях примут участие порядка 300 спортсменов более чем из 50 регионов РФ.

«Сильнейшие тайбоксеры страны определятся в 11 весовых категориях у женщин и 13 категориях у мужчин. Победители представят Россию на чемпионате мира в Мексике и чемпионате Европы в Чехии», — говорится в сообщении.

В соревнованиях принимает участие спортивная сборная Московской области, которая является одним из лидеров по данному виду спорта в стране. С 2014 года спортсмены области завоевали на чемпионатах и первенствах мира и Европы 18 золотых, девять серебряных и семь бронзовых медалей.