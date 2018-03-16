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Флешмоб PROТАНЦЫ
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Флешмоб PROТАНЦЫ 

Overtime.life 15 часов назад
Фото: Overtime.life
А вы любите танцы так же сильно, как их любят педагоги танцевального центра PROТАНЦЫ и участники шоу «ТАНЦЫ»?
Без промедлений отвечайте «ДА!», ведь 1-го апреля пройдёт самый зажигательный флешмоб от PROТАНЦЫ!
Открывайте видео ниже, учите танец и танцуйте вместе с нами и лучшими хореографами Екатеринбурга.
Заряд позитива на весь день гарантирован.
Ждём всех желающих 1-го апреля к 12 часам в ТЦ SILA VOLI.
Теперь ты в танцах!
Изображение:
Адрес:
Текст адреса:
ул. Толмачёва, 22, ТЦ SILA VOLI
Центр карты:
56.84055206786629,60.60944899999998
Масштаб карты:
Координаты точки:
56.840552,60.609449
Дата:
воскресенье, апреля 1, 2018
Комментарий к дате:
12:00  Стоимость:
Бесплатно
Количество просмотров:
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