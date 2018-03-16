Флешмоб PROТАНЦЫ

А вы любите танцы так же сильно, как их любят педагоги танцевального центра PROТАНЦЫ и участники шоу «ТАНЦЫ»?

Без промедлений отвечайте «ДА!», ведь 1-го апреля пройдёт самый зажигательный флешмоб от PROТАНЦЫ!

Открывайте видео ниже, учите танец и танцуйте вместе с нами и лучшими хореографами Екатеринбурга.

Заряд позитива на весь день гарантирован.

Ждём всех желающих 1-го апреля к 12 часам в ТЦ SILA VOLI.

Теперь ты в танцах!

Изображение:

Адрес:

Текст адреса:

ул. Толмачёва, 22, ТЦ SILA VOLI

Центр карты:

56.84055206786629,60.60944899999998

Масштаб карты:

Координаты точки:

56.840552,60.609449

Дата:

воскресенье, апреля 1, 2018

Комментарий к дате:

12:00 Стоимость:

Бесплатно

Количество просмотров: