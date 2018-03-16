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Появилось видео задержания взяточника из УФСИН в Волгограде
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Появилось видео задержания взяточника из УФСИН в Волгограде 

v1.ru 15 часов назад
Фото: v1.ru
В Волгограде вчера, 15 марта, при получении взятки в размере 80 тысяч рублей задержали сотрудника уголовно-исполнительной инспекции ФСИН. Деньги мужчина потребовал за своевременную доставку семерых заключенных на стройплощадку волгоградской фирмы.
Спецоперацию по задержанию сотрудника уголовно-исправительной инспекции провели силовики ГУ МВД России по Волгоградской области, регионального УФСБ России и подразделения собственной безопасности областного УФСИН.
— Сотрудник филиала региональной уголовно-исполнительной инспекции в рамках договора между лечебно-исправительным учреждением №15 и коммерческой организацией о привлечении отбывающих наказание граждан к оплачиваемому труду потребовал 80 тысяч рублей от представителя фирмы за своевременную доставку семерых осужденных на строительный объект, — сообщили V1.ru в ГУ МВД России по Волгоградской области.
Задержание взяточника из УФСИН
Задержание с поличным оперативные сотрудники сняли на видео. Вся сумма в размере 80 тысяч рублей находилась у мужчины в кармане. Признавать, что это взятка, сотрудник уголовно-исправительной инспекции отказался. Мужчина заявил, что найденные в его кармане деньги не что иное как зарплата за работу на стройке.
— Лично клал плитку, помогал, убирал, — объясняет оперативникам задержанный.
— За какой период эта зарплата? — спрашивает один из силовиков, раскладывая купюры на столе.
— За два месяца, — отвечает мужчина.
Мужчина заявил, что за эти деньги сам клал плитку на стройке
— Возбуждено уголовное дело по статье «Получение взятки». Максимальное наказание, которое грозит задержанному — срок до шести лет и штраф в размере до тридцатикратной суммы взятки.
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