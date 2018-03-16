Появилось видео задержания взяточника из УФСИН в Волгограде

В Волгограде вчера, 15 марта, при получении взятки в размере 80 тысяч рублей задержали сотрудника уголовно-исполнительной инспекции ФСИН . Деньги мужчина потребовал за своевременную доставку семерых заключенных на стройплощадку волгоградской фирмы.

Спецоперацию по задержанию сотрудника уголовно-исправительной инспекции провели силовики ГУ МВД России по Волгоградской области, регионального УФСБ России и подразделения собственной безопасности областного УФСИН.

— Сотрудник филиала региональной уголовно-исполнительной инспекции в рамках договора между лечебно-исправительным учреждением №15 и коммерческой организацией о привлечении отбывающих наказание граждан к оплачиваемому труду потребовал 80 тысяч рублей от представителя фирмы за своевременную доставку семерых осужденных на строительный объект, — сообщили V1.ru в ГУ МВД России по Волгоградской области.

Задержание взяточника из УФСИН

Задержание с поличным оперативные сотрудники сняли на видео. Вся сумма в размере 80 тысяч рублей находилась у мужчины в кармане. Признавать, что это взятка, сотрудник уголовно-исправительной инспекции отказался. Мужчина заявил, что найденные в его кармане деньги не что иное как зарплата за работу на стройке.

— Лично клал плитку, помогал, убирал, — объясняет оперативникам задержанный.

— За какой период эта зарплата? — спрашивает один из силовиков, раскладывая купюры на столе.

— За два месяца, — отвечает мужчина.

Мужчина заявил, что за эти деньги сам клал плитку на стройке

— Возбуждено уголовное дело по статье «Получение взятки». Максимальное наказание, которое грозит задержанному — срок до шести лет и штраф в размере до тридцатикратной суммы взятки.