Сборная Митина стала победителем окружных соревнований по шашкам

Сборная района Митино заняла первое общекомандное место на окружных соревнованиях по шашкам. Турнир проводился в рамках спартакиады «Московский двор — спортивный двор» среди детей в возрасте до 17 лет.

— Состязания прошли по круговой системе. Молодые игроки показали отличные, целостные партии, в которых сочетались стратегические и тактические идеи, — отметили в пресс-службе Центра физической культуры и спорта СЗАО.

Победители и призеры были награждены кубками, памятными дипломами и медалями соответствующих степеней.

По итогам соревнований будет сформирована сборная округа для участия в городском турнире по шашкам.