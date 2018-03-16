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Сборная Митина стала победителем окружных соревнований по шашкам
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Сборная Митина стала победителем окружных соревнований по шашкам 

Префектура СЗАО города Москвы 15 часов назад
Фото: Префектура СЗАО города Москвы
Сборная района Митино заняла первое общекомандное место на окружных соревнованиях по шашкам. Турнир проводился в рамках спартакиады «Московский двор — спортивный двор» среди детей в возрасте до 17 лет.
— Состязания прошли по круговой системе. Молодые игроки показали отличные, целостные партии, в которых сочетались стратегические и тактические идеи, — отметили в пресс-службе Центра физической культуры и спорта СЗАО.
Победители и призеры были награждены кубками, памятными дипломами и медалями соответствующих степеней.
По итогам соревнований будет сформирована сборная округа для участия в городском турнире по шашкам.
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