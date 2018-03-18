Ван Стее: Слуцкий раскачивается в кресле, как кукла на приборной панели автомобиля, это говорит о многом

Бывший спортивный директор санкт-петербургского «Зенита» Хенк ван Стее, который сейчас работает техническим директором пражской «Спарты», прокомментировал назначение Леонида Слуцкого на пост главного тренера голландского клуба «Витесс». «Я считаю, что Слуцкий на самом деле является хорошим выбором для „Витесса“. Он был на вершине российского футбола, отлично разбирается в игре, но речь идёт о том, как он сумеет приспособиться к голландскому футболу», — приводит слова Ван Стее NOS.

Он высказал мнение, что в лице Слуцкого «Витесс» получит тренера, команды которого играют в командный реактивный футбол, и отметил, что в ЦСКА и сборной России Слуцкий полагался на возрастных игроков, а в «Витессе» ему придётся работать с молодыми футболистами.

«В любом случае, Слуцкий — очень страстный тренер. Вы ведь видели, как он раскачивался в кресле на чемпионате Европы, как кукла на приборной панели автомобиля. Это говорит о многом», — добавил голландец.

Ранее Слуцкий рассказал, почему решил продолжить карьеру в «Витесс».