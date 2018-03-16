Итоги игрового дня плей-офф КХЛ, 16 марта 2018

На Западе, похоже, интриги в полуфиналах нет.

«Салават Юлаев» — «Трактор»

Игра пошла по довольно предсказуемому сценарию. В серии с «Нефтехимиком» челябинцы четырежды открывали счёт в матче и во всех случаях доводили поединок до победы. Статистика была подкреплена и стартовой встречей второго раунда. Вновь «Трактор» забросил первым, и опять дружина Анвара Гатиятулина играла по счёту. Поэтому любители хоккея, решившие пренебречь просмотром поединка, будут введены в заблуждение цифрами из итогового протокола. «Салават» заключительные две трети играл с преимуществом, однако это вполне вяжется с концепцией игры гостей, которые привыкли отдавать инициативу сопернику при комфортном для себя счёте.

Снова «Трактор» пытался бросать только из выгодных позиций, исключая возможности выстрела из совсем бесперспективных точек: всего 21 бросок в створ, но из них два гола, и даже если вычесть взятия ворот, то ещё у Гюнге было два отличных шанса, Пеньковский мог уже в первом периоде оформить дубль. Это говорит и о принципах игры челябинского коллектива, и о халатности, сквозящей в действиях уфимцев. Даже когда у тебя в воротах Скривенс, необходимо оставаться с соперником перед своими воротами. Но «Салават» опять, как и в серии с «Авангардом», грешил в обороне, допуская позиционные ошибки.

Не изменилась ситуация касательно большинства «Трактора» и меньшинства «Салавата». Челябинский клуб очень прилично выглядел в этом компоненте в серии против «Нефтехимика», а уфимцы безуспешно сражались против омичей, имея на одного-двух полевых игроков меньше. Единственную возможность для реализации лишнего в матче «Трактор» использовал.

Блистательно провёл встречу Павел Францоуз . Удивляться не приходится: в этом плей-офф чех играл практически безошибочно, и после повреждения он так же прекрасен, как и прежде. Поэтому «Салавату» необходимо ставить защитников противника в тупик, чтобы бросать из стопроцентных для взятия позиций. Иначе говоря, приблизить свою игру к той, что увидели зрители в последней четверти третьего периода, когда превосходство уфимцев оказалось колоссальным.

Пока же констатируем: клуб из столицы Башкортостана упустил преимущество своего льда, и в любом случае, даже если завтра счёт в серии сравняется, команды отправятся в Челябинск с удовлетворительным для «Трактора» результатом.

«Ак Барс» — «Металлург»

В отличие от предыдущей пары, сегодняшний матч в Казани заставил многих пересмотреть своё отношение к командам и их шансам на конечный успех.

Во-первых, игра показала, что не только за счёт большинства держится на плаву «Металлург» в противостояниях с фаворитами — именно шансы «Ак Барса» на выход в финал конференции считались более предпочтительными. Все свои шайбы «Магнитка» забросила в равных составах.

«Ак Барс» предоставил всего лишь две минуты на реализацию лишнего игрока. Очевидно, что хозяева ждали основную угрозу от первой бригады большинства. Однако Вольски и Мозякин способны решать эпизоды и без любезности оппонента в виде удаления. Но важен и другой момент. У «Магнитки» сегодня забрасывали хоккеисты трёх звеньев. Безусловно, сохраняется ударное сочетание, однако только на нём до финала конференции не добраться.

И если «Металлург» сегодня частично разрушил установившиеся стереотипы за счёт смещения сильных сторон, то у «Ак Барса» недостатки сохранились. Бригада по использованию большинства, выстрелившая в четвёртом матче серии против «Амура» , вновь задремала. Минуту казанцы играли в формате 5 на 3, имея шанс сделать счёт 3:1. Но забить не получилось, а спустя минуту после выхода Бирюкова из штрафного бокса магнитогорский клуб сравнял счёт. Вновь Эмиль Гарипов провёл посредственный матч. И мы делали акцент на этом ещё в серии против «Амура».

Раньше дружина Зинэтулы Билялетдинова славилась тем, что отлично держит преимущество. Сегодня команда разбазарила превосходство в две шайбы. Пока что «Ак Барс» по-прежнему не может найти свою лучшую игру.

Сомнений нет, что эта серия подарит болельщикам ещё массу эмоций. Скорее всего, противостояние окажется затяжным, качнуться может в пользу обеих команд. Однако «Металлург» сделал очень важный шаг на пути к финалу конференции, победив на выезде.

ЦСКА — «Йокерит»

Очень сложно выигрывать, когда уступаешь фавориту противостояния со счётом 2:0 после первого периода при соотношении бросков 15-2 в пользу ЦСКА. И дело даже не в разнице, а в количестве моментов у «Йокерита». Как и предполагалось, «армейцы» играли с преимуществом, когда в этом была необходимость. Во втором периоде «шуты» добавили, создав несколько угроз у ворот Ильи Сорокина . Наиболее реальную возможность упустил Стив Мозес , угодивший в штангу.

И всё же ЦСКА действовал грамотно. Хозяева довольно редко позволяли сопернику поиграть в большинстве. Именно с этим оружием финнов не справились сочинцы в первом раунде. Здесь не стоит искать заговоров, говорить о судействе не приходится. Зачастую удаления становятся следствием активности оппонента, за которым не успеваешь. ЦСКА играет в более высоком темпе, нежели «Сочи», поэтому «Йокериту», наверное, не нужно рассчитывать в этой серии на массовые удаления в стане «армейцев».

Интрига в матче практически умерла после шайбы Сергея Андронова . После неё главная интрига заключалась не в победителе противостояния, а в том, сумеет ли Сорокин отыграть на ноль. Вряд ли кто-то всерьёз задумывался, что голкипер, пропустивший в первом раунде одну шайбу, запустит три за 16 минут.

Ближе к концу поединка «армейцы» забросили ещё раз, реализовав большинство. А Илья Сорокин сделал очередной шатаут, отразив все 18 бросков по своим воротам.

ЦСКА добился закономерной победы, и вновь, к сожалению, мы не увидели хозяев в критической ситуации, при которой нужно было бы отыгрываться. «Йокерит» создавал локальные трудности хозяевам, однако этого явно недостаточно для победы. Для «джокеров» положение фактически не поменялось: нужно зацепиться за один матч на выезде, а на «Хартвалл-Арене» шансы будут. В последних четырёх очных встречах «Йокерит» на своём льду не проигрывал москвичам в основное время.

Пока же на Западе всё идёт к тому, что в финале конференции окажутся «армейские» коллективы, не встретившие достойных конкурентов на своём пути.

СКА — «Локомотив»

И как после этого поединка не вспомнить слова Ильи Ковальчука , который недавно заявил, что гегемония «армейских» клубов — это неправильно для КХЛ. Как после таких матчей подогревать интригу к противостояниям на Западе, когда в это же время на Востоке команды сражаются до последних минут, бьются в овертайме?

До начала встречи существовала некая иллюзия того, что «Локомотив» способен навязать борьбу. Сегодняшняя встреча доказала обратное. Уже на первой минуте болельщики увидели зажжённый фонарь за воротами Алексея Мурыгина . И затем «армейцы» имели ощутимый перевес, забросив до перерыва ещё раз.

И ведь тренерский штаб и игроки «Локомотива» всё прекрасно понимают. Даниил Апальков после первого периода отмечал, что нужно во всём прибавлять, чтобы переломить ход встречи. Но что происходит во втором периоде? Почти то же самое, что и в стартовом отрезке.преимущество на стороне СКА, конвертировавшееся в голы дважды за вторую треть матча. Исход поединка был уже предрешён. Третий период превращался в формальность.

Когда играешь против соперника, превосходящего тебя в классе, нужно использовать все предоставленные возможности. Но даже в формате 5 на 3 гости не сумели отличиться. Коскинен отыграл на ноль.

4:0 — этот счёт остался на табло до конца встречи. Если «Локомотив» не сможет значительно улучшить свою игру, то серия закончится с тем же счётом, что и сегодняшний поединок.