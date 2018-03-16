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Отчетно — выборная конференция Федерации фристайла России пройдет 9 апреля
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Отчетно — выборная конференция Федерации фристайла России пройдет 9 апреля 

ТАСС 15 часов назад
ТАСС, 16 марта. Очередная отчетно — выборная конференция Федерации фристайла России (ФФР) запланирована на 9 апреля текущего года. Об этом сообщает пресс-служба организации.
Дата проведения конференции была определена в ходе заседания президиума ФФР, которое прошло в пятницу в Москве. Место, время начала конференции и повестка встречи будут опубликованы позднее.
Также в ходе президиума были подведены итоги деятельности организации в сезоне. Работа ФФР была признана удовлетворительной. Президентом Федерации фристайла России является Алексей Кудашов.
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