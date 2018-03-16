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Форвард «Салавата» — о поражении от «Трактора»: «Просто не настроились»
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Форвард «Салавата» — о поражении от «Трактора»: «Просто не настроились» 

Спорт-Экспресс 14 часов назад
Нападающий «Салавата Юлаева» Илья Зубов после поражения в первом матче 1/4 финала Кубка Гагарина от «Трактора» (1:2, 0-1) выразил мнение, что его команда не настроилась должным образом на эту встречу. Вторая игра серии пройдет в Уфе в субботу, 17 марта.
— Плохое начало и, естественно, результат не в нашу пользу, нужно лучше начинать, — приводит официальный сайт «Салавата» слова Зубова. — Может быть, мы слишком много эмоций отдали в седьмой игре серии с «Авангардом» (3:2 ОТ. — Прим. «СЭ»), но на это списывать нельзя. Началась новая серия, нужно готовиться по максимуму. На следующую игру выйдем совсем другими.
— За счет чего команде удалось перестроиться во втором периоде? В чем сумели прибавить?
— В первую очередь в эмоциях и где-то адреналин. Естественно, счет 0:2 нас не устраивал, нужно было исправлять, и мы добавили. Каждый стал играть на 110 процентов.
— Прокомментируйте первую пропущенную «Салаватом Юлаевым» шайбу, когда за воротами оказались вы, Ларсен и Логинов.
— Игрок соперника один вошел в зону, просто нужно идти плотнее и быстрее отбирать шайбу. Так получилось, понадеялись, что быстрее отберём шайбу, но ошиблись, ничего страшного.
— Показалось, что не успели разобрать «Трактор». Времени не хватило?
— Все у нас хватило, просто не настроились.
— В КХЛ не так много вратарей с правым хватом. Насколько неудобно было бросать Францоузу?
— По игре достаточно неудобно было. Надеюсь, что завтра найдем ключ к нему.
Результаты матчей и календарь Кубка Гагарина
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