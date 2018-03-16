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Лучшим теннисистам из Вешняков вручили медали
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Лучшим теннисистам из Вешняков вручили медали 

Управа района Вешняки 14 часов назад
Теннисисты снова разыграли медали в соревнованиях по настольному теннису. Спортивное мероприятие прошло в Кусковском лесопарке.
Стоит отметить, что в мероприятии приняли участие только мужчины. «Мы разделили физкультурников на две возрастные категории — до 60-ти и старше 60-ти лет», — рассказывает Владислав Владимирович Денисов, начальник отдела по физической культуре и спорту ГБУ «Центр Вешняки». По его словам, сейчас не самые лучшие погодные условия, снежно и довольно холодно, однако и участников собралось много, и играли все с азартом. Самые умелые вышли из своих групп и поборолись за призовые места.
Победители и призеры турнира по настольному теннису были награждены кубками, медалями и почетными грамотами.
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