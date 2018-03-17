«Краснодар» — «Уфа» — 0:1. Видеообзор матча

«Краснодар» на своём поле проиграл «Уфе» в матче 23-го тура российской Премьер-Лиги. Встреча прошла в Краснодаре и завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей. Единственный гол на 72-й минуте забил полузащитник Иван Пауревич. Дмитрий Живоглядов подключился по правому краю штрафной на заброс и сделал высокую подачу на дальнюю штангу, где Сергей Петров сумел сдержать только Кеинде Фатая, а Пауревич без сопротивления пробил в ближний угол.

Видеообзор матча «Краснодар» — «Уфа» можно посмотреть на «Чемпионате».