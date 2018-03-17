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Лионель Месси: В моей игре стало меньше эгоизма
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Лионель Месси: В моей игре стало меньше эгоизма 

Советский спорт 12 часов назад
— Раньше я старался завладеть мячом побыстрее и сделать все сам. Сейчас я пытаюсь больше задействовать партнеров и больше пасовать. В моей игре стало меньше эгоизма. Сейчас я не пытаюсь обязательно быть самым заметным действующим лицом на поле.
Я пытаюсь вести за собой команду по-иному. Я бегаю так же, как и раньше, но делаю это умнее, — цитирует Месси AS.
В текущем сезоне Месси забил 34 мяча во всех турнирах.
18 марта «Барселона» сыграет в матче 29-го тура чемпионата Испании с «Атлетиком» (Бильбао).
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