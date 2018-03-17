Лионель Месси: В моей игре стало меньше эгоизма

— Раньше я старался завладеть мячом побыстрее и сделать все сам. Сейчас я пытаюсь больше задействовать партнеров и больше пасовать. В моей игре стало меньше эгоизма. Сейчас я не пытаюсь обязательно быть самым заметным действующим лицом на поле.

Я пытаюсь вести за собой команду по-иному. Я бегаю так же, как и раньше, но делаю это умнее, — цитирует Месси AS.

В текущем сезоне Месси забил 34 мяча во всех турнирах.

18 марта «Барселона» сыграет в матче 29-го тура чемпионата Испании с «Атлетиком» (Бильбао).