Месси: «Пытаюсь стать более командным игроком»

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси признался, что сейчас больше играет на команду, чем в прошлом. В интервью America TV аргентинец задел тему командной игры и своей роли на поле.

"Ранее я получал мяч и демонстрировал игру в своих интересах. Сейчас я стараюсь больше играть на команду. Атаки чаще идут через меня, и я не стремлюсь быть эгоистичным. Я никогда не был эгоистом, вел игру на разных позициях. И я не бегаю меньше, чем раньше, я просто делаю это иначе".

Смена роли Месси никак не сказалась на его эффективности — в прошедшей игре с «Челси» Лионель оформил дубль и достиг отметки в 100 забитых мячей в Лиге чемпионов.