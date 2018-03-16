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Масалитин: Манчини не может найти общий язык с игроками
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Масалитин: Манчини не может найти общий язык с игроками 

Газета.Ru 14 часов назад
Фото: Газета.Ru
Бывший нападающий московского ЦСКА Валерий Масалитин в интервью "Газете.Ru" выразил мнение, что петербургский "Зенит" не смог пройти дальше раунда 1/8 финала Лиги Европы из-за недопонимания между игроками команды и главным тренером Роберто Манчини.
"После первых матчей именно у «Зенита» была больше шансов в ответной игре, но команда их не реализовала. На мой взгляд, сказывается обстановка внутри. Возможно, Манчини не до конца может найти общий язык с игроками, особенно русскоязычными. Да и от иностранцев ждали больше. Например, когда звали Халка и Акселя Витселя, они уже были известными зарекомендовавшими себя игроками. А нынешние аргентинцы пока себя не оправдали", — заявил Масалитин.
Ранее сообщалось, что «Зенит» сыграл с «Лейпцигом» вничью и вылетел из Лиги Европы.
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