Масалитин: Манчини не может найти общий язык с игроками

"После первых матчей именно у «Зенита» была больше шансов в ответной игре, но команда их не реализовала. На мой взгляд, сказывается обстановка внутри. Возможно, Манчини не до конца может найти общий язык с игроками, особенно русскоязычными. Да и от иностранцев ждали больше. Например, когда звали Халка и Акселя Витселя, они уже были известными зарекомендовавшими себя игроками. А нынешние аргентинцы пока себя не оправдали", — заявил Масалитин.

Ранее сообщалось, что «Зенит» сыграл с «Лейпцигом» вничью и вылетел из Лиги Европы.