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Данни пожелал Кокорину скорейшего восстановления
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Данни пожелал Кокорину скорейшего восстановления 

Советский спорт 14 часов назад
«Мой друг, желаю тебе хорошего восстановления! Ты скоро вернешься и станешь еще сильнее, чем раньше», — написал Дании в своем инстаграме.
My friend @kokorin9 I wish you a good recovery! You will back soon and stronger that before 🙏🏻💪🏻big hug  Публикация от Danny Gomes (@danny_d10b10f6)
16 Мар 2018 в 1:02 PDT  Кокорин получил разрыв крестообразных связок колена в матче 1/8 финала Лиги Европы с «РБ Лейпциг» (1:1). Футболист не сможет участвовать в домашнем чемпионате мира, так как срок восстановления после этой травмы около 5-6 месяцев.
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