Данни пожелал Кокорину скорейшего восстановления

«Мой друг, желаю тебе хорошего восстановления! Ты скоро вернешься и станешь еще сильнее, чем раньше», — написал Дании в своем инстаграме.

My friend @kokorin9 I wish you a good recovery! You will back soon and stronger that before 🙏🏻💪🏻big hug Публикация от Danny Gomes (@danny_d10b10f6)

16 Мар 2018 в 1:02 PDT Кокорин получил разрыв крестообразных связок колена в матче 1/8 финала Лиги Европы с «РБ Лейпциг» (1:1). Футболист не сможет участвовать в домашнем чемпионате мира, так как срок восстановления после этой травмы около 5-6 месяцев.