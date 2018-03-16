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Французский конструктор Mygale показал шасси для Формулы-3
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Французский конструктор Mygale показал шасси для Формулы-3 

Car.ru 14 часов назад
Фото: Car.ru
Mygale демонстрирует шасси для первенств класса Формула-3. Тут тоже есть нимб!
Mygale — французский конструктор, базирующийся на автодроме Circuit de Nevers Magny-Cours, бывшем «доме» Гран-при Франции. У данной конторы давняя история и хорошая репутация в области производства автомобилей с гоночным ДНК.
Mygale отлично известен поставками автомобилей для «Формулы Форд», «Формулы Renault» и «Формулы BMW» среди прочего. Они были представлены в Формуле-3 пять лет назад, когда их шасси выиграло чемпионат Италии с Рикардо Агостини и JD Motorsport. И теперь возвращение с этой новой машиной.
Данное шасси разработан для региональных серий (а не для чемпионата Европы Формулы-3 под эгидой FIA) в полном соответствии с последним правилам. Болид шире, длиннее и ниже существующих машин. Плюс система защиты кокпита имеется.
Созданное в партнёрстве с AERH и HP Composite шасси получит новый 270-сильный двигатель с турбонаддувом от французского поставщика Oreca, который должен помочь заполнить пустоту от ухода Volkswagen. Главный конкурент Mygale — итальянский конструктор Dallara, который работает с большинством команд в европейской серии.
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