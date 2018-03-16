Щелковский суд вынес приговор обманывавшему курьеров фальшивомонетчику

15 марта Щелковский суд дал год сбытчику фальшивок, который заработал 400 тысяч рублей на курьерах. При этом, он так и не раскрыл свой источник поддельных купюр, которые отличаются высоким качеством. Об этом «360» сообщил источник в правоохранительных органах

Наири Саакян, а для друзей просто Артур, на территории Щелковского района заказывал в сетевых магазинах телефоны, планшеты, ноутбуки, плееры. Курьеры в таких магазинах привозят товар, спешат к следующему клиенту чтобы успеть сделать в день на одну-две доставки больше плана. Это приносило им не более 600 рублей дополнительной прибыли. И никто из них, в век GPS, Wi-Fi на остановках, блокчейнов, криптобирж и виртуальной реальности не носил с собой обычный гаджет для проверки купюр. То есть, привозили товар на 60 тысяч рублей, а деньги проверяли «на просвет».

К тому же Артур назначал встречи в темных местах, в торговых центрах, приходил в капюшоне. Ситуация подозрительная, но он располагал к себе уверенным поведением. Так он «отработал» довольно много курьеров. В какой-то момент по нему собралось несколько заявлений, был составлен портрет и его выследили. На покупке Samsung Galaxy S7 он и попался полиции.

В итоге, набралось шесть заявлений, но пострадавших точно намного больше. Некоторые решили не обращаться в полицию, некоторым курьерам из зарплаты вычли недостачу, у некоторых фирм бизнес немного нелегально оформлен. Родственники Артура узнали, что он попал на деньги и за время, пока дело расследовалось и попало в суд, возместили ущерб этим шестерым пострадавшим. Мошеннику дали реальный срок, в изоляторе он сидел, так как у Артура нет паспорта и он бомж, такие под подпиской пропадают.