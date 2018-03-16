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Эвандер Кейн: В «Сан-Хосе» замечательный генеральный менеджер и фантастические тренеры
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Эвандер Кейн: В «Сан-Хосе» замечательный генеральный менеджер и фантастические тренеры 

Советский спорт 14 часов назад
— Пока мне здесь все нравится. Замечательный генеральный менеджер (Дуг Уилсон), фантастические тренеры. Впервые я могу сказать, что мне не к чему придраться. Честно
Я провел здесь десять дней и чувствую себя комфортно. Я здесь многих знаю, и это очень хорошо. Я еще никогда не был в такой обстановке, и мне она очень нравится. Здесь верят в то, что надо много работать, воспитывают победный дух, но в остальном — полная свобода.
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Все дружелюбны. Здесь игроки общаются между собой по-другому, иначе проходит общение между тренерами и хоккеистами. Все очень открыты и честны. Все по-настоящему, все сразу становится понятно, — цитирует Кейна официальный сайт НХЛ.
Напомним, что в конце февраля Эвандер Кейн из «Баффало» перешел в «Сан-Хосе» в обмен на нападающего Дэниэла О'Ригана. В семи матчах за «Шаркс» 26-летний форвард набрал 6 (1+5) очков и 46 (21+25) в 68 играх чемпионата.
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