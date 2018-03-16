Виктор Гончаренко: «Если Головин покажет свой уровень, то будет хорошо смотреться и против „Арсенала“ 

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко в интервью «СЭ» отметил, что полузащитник Александр Головин обладает достаточно высоким уровнем мастерства.
Роман Бабаев: «Венгер по Головину пока не звонил. Наверное, готовит предложение»
— Головин провел феноменальный матч против «Лиона». Ранее его сватали как раз в лондонский «Арсенал». Не видите такого подтекста в вашем противостоянии с командой Венгера? Может быть, это вообще станет моментом истины для Александра?
— Это точно не момент истины. Важно то, что Головин растет. Если он будет думать только о том, как нужно произвести впечатление, например, на тренера соперника, то на этом можно и погореть. Ему просто необходимо показать свой уровень, который у него уже есть. Тогда, думаю, Александр будет хорошо смотреться в этих встречах с «Арсеналом».
— Вы говорили, что в гостевом матче с «МЮ» Головин сыграл на уровне Погба. Сопоставим ли он по своему классу с полузащитниками «Арсенала» — Уилширом, Рэмси, Джакой?
— Мы знаем, что Головин обладает достаточно высоким уровнем мастерства. А сравнивать с другими исполнителями его амплуа можно уже будет непосредственно на поле во время этих матчей. (Виталий АЙРАПЕТОВ)
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