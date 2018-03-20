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«Бавария» не отпустит Левандовского в «Реал»
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«Бавария» не отпустит Левандовского в «Реал» 

Вести.Ru 4 часа назад
Фото: Вести.Ru
Чемпион Германии мюнхенская «Бавария» намерена сохранить в составе своего лучшего бомбардира Роберта Левандовского. Большой интерес к польскому нападающему проявляет мадридский "Реал".
"Реал" собирается приобрести Левандовского ближайшим летом. Представители мадридского клуба провели переговоры с нападающим. Сам Роберт готов сменить клуб. Однако одного его желание мало. Необходимо еще согласие «Баварии».
Левандовский связан с «Баварией» контрактом до 2021 года. «Реал» готов выкупить капитана сборной Польши, но баварцы не собираются расставаться с ним. Переговоры клубов будут продолжены.
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