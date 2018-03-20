«Бавария» не отпустит Левандовского в «Реал»

Чемпион Германии мюнхенская «Бавария» намерена сохранить в составе своего лучшего бомбардира Роберта Левандовского . Большой интерес к польскому нападающему проявляет мадридский "Реал"

"Реал" собирается приобрести Левандовского ближайшим летом. Представители мадридского клуба провели переговоры с нападающим. Сам Роберт готов сменить клуб. Однако одного его желание мало. Необходимо еще согласие «Баварии».

Левандовский связан с «Баварией» контрактом до 2021 года. «Реал» готов выкупить капитана сборной Польши, но баварцы не собираются расставаться с ним. Переговоры клубов будут продолжены.