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«Реал» достиг принципиальной договоренности с Левандовски?
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«Реал» достиг принципиальной договоренности с Левандовски? 

Спорт-Экспресс 11 часов назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски достиг принципиального соглашения с "Реалом" о переходе в мадридский клуб, утверждает Mundo Deportivo. По данным испанского издания, договоренность была достигнута после серии встреч нового представителя футболиста, израильского агента Пини Захави, и Хосе Анхеля Санчеса, ближайшего помощника президента «Королевского клуба» Флорентино Переса.
Сообщается, что контракт с 29-летним поляком может быть заключен по схеме 2+1, сумма предполагаемого трансфера пока не называется. Левандовски должен заменить в составе «Реала» Карима Бензема. (Егор БЫЧКОВ)
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