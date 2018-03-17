«Чикаго Буллз» — «Кливленд Кавальерс»: прогноз «Чемпионата» на матч НБА

Автор «Чемпионата» Владимир Прокофьев предложил вариант для ставки на матч регулярного чемпионата НБА, в котором встретятся «Чикаго Буллз» и «Кливленд Кавальерс»…

Ставка: индивидуальный тотал «Буллз» больше 107,5 очка с коэффициентом 2.02.

«Буллз» одержали четыре победы в последних семи встречах, а «Кавальерс» на том же отрезке отпраздновали успех трижды. Встречу с «Чикаго» пропустит ещё и Родни Худ, следовательно, «Кливленду» придётся действовать либо очень ограниченной ротацией, либо выпускать на паркет кого-то с дальнего конца скамейки, кто привык лишь размахивать полотенцем, а не приносить пользу команде.

Если Джеймс сможет создать комфортный задел, то тренерскому штабу гостей не придётся мучить основу, заставляя бегать за молодыми соперниками по 30 минут. А в случае серьёзного сопротивления хозяев Королю придётся снова решать все проблемы самостоятельно и в тысячный раз тащить коллектив на плечах. Любой из двух вариантов приведёт к логичному стремлению «Кавальерс» одержать победу за счёт атакующих действий, и парням Хойберга придётся на это отвечать. У «Буллз» также хватает потерь, зато будет определённое преимуществом под кольцом, которое перерастёт в подборы на чужом щите и дополнительные шансы в нападении.

«Кливленд» вынужден использовать лёгкую пятёрку большое количество времени, что, по определению, делает темп встречи быстрее. Уверен, в родных стенах и с поддержкой фанатов «Чикаго» постарается использовать слабости оппонентов. Остановить Леброна некем, а вот наказывать гостей за игру без центра или низкий уровень защитных построений нужно обязательно. Из 10 последних встреч «Кавальерс» только «Пистонс» и «Санз» не смогли отгрузить 108 очков в кольцо банды из Огайо, а учитывая, что в текущем сезоне «Буллз» уже дважды преодолевали выбранную планку в очных дуэлях при одной неудачной попытке, ставка выглядит прибыльной на дистанции», — отметил Прокофьев.

Старт встречи — 18 марта в 3:00 мск.