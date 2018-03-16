Малафеев: советую тренерам сборной России воспринять череду травм как испытание

Бывший вратарь «Зенита» Вячеслав Малафеев , ныне работающий в клубе заместителем спортивного директора по общим вопросам, поделился мнением о череде травм игроков сборной России.

У Малафеева спросили: «Сначала Джикия, потом Васин, теперь Кокорин. Нет ощущения злого рока?».