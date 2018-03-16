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Малафеев: советую тренерам сборной России воспринять череду травм как испытание
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Малафеев: советую тренерам сборной России воспринять череду травм как испытание 

Чемпионат.com 13 часов назад
Фото: Чемпионат.com
Бывший вратарь «Зенита» Вячеслав Малафеев, ныне работающий в клубе заместителем спортивного директора по общим вопросам, поделился мнением о череде травм игроков сборной России.
У Малафеева спросили: «Сначала Джикия, потом Васин, теперь Кокорин. Нет ощущения злого рока?».
«Не навис ли дамоклов меч над сборной России, вы хотите спросить? К сожалению, у нас нет игроков на два-три состава, как у Германии. Ключевые футболисты своих клубов — на вес золота для сборной. Череда травм, мягко говоря, поставила много вопросов перед тренерским штабом национальной команды. Нужно закрывать проблемные позиции другими игроками, брать новых людей на замену. Зато появится шанс у тех, кто был в расширенном списке. У них будет возможность показать себя, чтобы, возможно, поехать на чемпионат мира. Опять же, наше отношение к ситуации предопределит будущее. Если думать в негативном ключе, то так и будет. Во всём надо искать положительные стороны. Значит, так должно быть, значит, это испытание. Советую воспринимать ситуацию таким образом и тренерскому штабу сборной», — сказал Малафеев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Иваном Карповым.
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