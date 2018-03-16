Буффон — о «Реале»: когда проигрываешь чемпионам, не испытываешь разочарования

Вратарь «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон поделился мнением о мадридском «Реале» , с которым туринский клуб встретится в 1/4 финала Лиги чемпионов.

«Иногда мы побеждали, иногда проигрывали. Истина заключается в том, что когда проигрываешь командам, состоящим из таких же чемпионов, то не испытываешь сожаления и разочарования, которые обычно сопровождают поражения. Надеюсь, игроки «Реала» думают так же! Победит тот, кто будет настроен более решительно!», — написал Буффон в «Твиттере».

Напомним, что в минувшем финале Лиги чемпионов «Реал» разгромил «Ювентус» со счётом 4:1.

Фото доступно на официальной странице Буффона в социальной сети «Твиттер».