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Буффон — о «Реале»: когда проигрываешь чемпионам, не испытываешь разочарования
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Буффон — о «Реале»: когда проигрываешь чемпионам, не испытываешь разочарования 

Чемпионат.com 12 часов назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Вратарь «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон поделился мнением о мадридском «Реале», с которым туринский клуб встретится в 1/4 финала Лиги чемпионов.
«Иногда мы побеждали, иногда проигрывали. Истина заключается в том, что когда проигрываешь командам, состоящим из таких же чемпионов, то не испытываешь сожаления и разочарования, которые обычно сопровождают поражения. Надеюсь, игроки «Реала» думают так же! Победит тот, кто будет настроен более решительно!», — написал Буффон в «Твиттере».
Напомним, что в минувшем финале Лиги чемпионов «Реал» разгромил «Ювентус» со счётом 4:1.
Фото доступно на официальной странице Буффона в социальной сети «Твиттер».
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