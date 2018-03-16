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Третьяк намерен участвовать в выборах главы Федерации хоккея России
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Третьяк намерен участвовать в выборах главы Федерации хоккея России 

Газета.Ru 13 часов назад
Фото: Газета.Ru
Глава Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк выразил намерение принять участие в следующих выборах президента организации. Слова Третьяка приводит ТАСС.
"Заявление еще пока подавать не нужно. Но я собираюсь участвовать в выборах и продолжить работу. Будут ли другие кандидаты? Не знаю, это зависит не от меня", — сказал он.
Выборы главы ФХР пройдут 12 апреля.
Третьяк является президентом организации с 2006 года. С тех пор он дважды переизбирался на данную должность. Под его руководством российские хоккеисты четыре раза становились чемпионами мира (2008, 2009, 2012, 2014), а также выиграли золотые олимпийские медали Пхенчхана.
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