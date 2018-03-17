Игнатьев оценил перспективы перехода Головина в европейский топ-клуб

Бывший главный тренер сборной России по футболу Борис Игнатьев поделился мнением о предстоящем противостоянии ЦСКА и «Арсенала» в четвертьфинале Лиги Европы. Слова эксперта приводит RT.

"Не думаю, что Александр Головин будет сидеть и думать о том, как бы хорошо сыграть с «Арсеналом», чтобы его купили. Для него главное — продолжать прогрессировать, а в будущем он уже сам сможет выбирать из имеющихся предложений.

Понятно, что скауты различных коллективов будут следить за матчами с «Арсеналом». Потом не исключено, что Головин вообще не захочет ехать в Европу. Скажет: «Да я обожаю ЦСКА, девушка рядом, зарплата тоже хорошая. Зачем мне уезжать куда-то?», — сказал экс-тренер сборной.

Также специалист ответил на вопрос про желание самого футболиста перебраться в топ-клуб.

"Повторю: все зависит только от него. Мы не знаем, о чём думает Александр, какая у него мотивация. По-хорошему ему нужно уезжать.

Здорово, если Головин будет представлять Россию в сильном европейском чемпионате. Тогда мы будем чувствовать себя полноценной футбольной державой", — сказал Игнатьев.

Первый матч противостояния пройдет 5 апреля в Лондоне. Ответная встреча состоится 12 числа в Москве.