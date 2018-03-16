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Видео, где показан «рай для приморца», набирает популярность в Сети
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Видео, где показан «рай для приморца», набирает популярность в Сети 

Primpress 13 часов назад
Фото: Primpress
В соцсети Instagram набирает популярность видеоролик, где показали «рай для жителей Приморья», сообщает PRIMPRESS.
Ролик опубликовало популярное сообщество «Экипажи ДПС». «Рай для приморца» — такое название дали записи администраторы паблика (посмотреть видео можно здесь, осторожно, там присутствует ненормативная лексика).
На кадрах видна автомобильная свалка (судя по всему в Японии). Видео сняли русские.
«Ничего не происходит, просто лежит турбо-двигатель, Laurel, Silvia кабриолет, что-то там для Supra, шлемы, двери, стойки, бампера», — говорит голос за кадром.
«И выбросили RX7. Они выбросили RX7 на помойку! На карбоновом капоте», — добавляет автор ролика.
В комментариях к посту пользователи предположили, что видео сняли туристы из Хабаровского края или Амурского области: «Приключение Хабаровчан в Японии))»
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