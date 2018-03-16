Открытые городские соревнования по художественной гимнастике среди юниоров стартовали в Самаре

Пока погода сезону не соответствует совсем, в Самаре началась своя «Весна» — под крышей. В спортивном комплексе «Молодёжный» стартовали открытые городские соревнования по художественной гимнастике среди юниоров. Выступления будут проходить два дня — 16 и 17 марта. У кого есть шанс начать большую спортивную карьеру, узнал Кирилл Козин.

Гиацинты, подснежники, ромашки — весенним образам гимнасток нет числа. Атмосфера в зале — соответствующая. Юных участниц соревнований принял спортивный комплекс «Молодёжный».

"Мы участвуем в прекрасных соревнованиях «Весна». Поразила такая весенняя атмосфера в зале. Всё очень уютно, хорошо организовано", — делятся родители гимнасток.

Соревнования городские, однако имеют статус открытых. Участие могут принять спортсменки из других городов и регионов. В программе — индивидуальные и групповые выступления.

"Задача этих соревнований — выявление перспективных самарских и не только самарских (второй год уже — открытые соревнования), но и областных гимнасток. Мы также приглашаем из других городов России на эти соревнования", — рассказывает судья соревнований и старший тренер СДЮСШОР №5 г. Самара Наталья Ротенко.

Самые младшие спортсменки — 2011 года рождения. Успешное выступление на этих соревнованиях даст юным гимнасткам возможность сделать один из первых серьезных шагов в своей спортивной карьере. И конечно же, порадовать родителей.