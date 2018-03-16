Джон Брэдли: «Матч с „Арсеналом“ — шанс для Головина показать себя»

Комментатор российской премьер-лиги на канале ESPN Джон Брэдли в разговоре с корреспондентом «СЭ» отметил, что ЦСКА не повезло со жребием 1/4 финала Лиги Европы. Напомним, армейцы сыграют на этой стадии с лондонским «Арсеналом»​.

— Матчи с «Арсеналом» — прекрасная возможность для Головина показать, на что он способен, — сказал Брэдли. — Но, в целом, для ЦСКА это кошмарный жребий. Армейцы могли расчитывать на полуфинал, только если избежали бы встречи с «Арсеналом» или «Атлетико».

— Но в 2006-м ЦСКА в двух матчах не уступил «Арсеналу».

— О да, я помню ту встречу в Лондоне, когда Акинфеев сохранил ворота сухими и отбил все. Но сейчас ЦСКА находится в другой ситуации. «Арсенал» должен проходить дальше. (Гоша ЧЕРНОВ)