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Джон Брэдли: «Матч с „Арсеналом“ — шанс для Головина показать себя»
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Джон Брэдли: «Матч с „Арсеналом“ — шанс для Головина показать себя» 

Спорт-Экспресс 13 часов назад
Комментатор российской премьер-лиги на канале ESPN Джон Брэдли в разговоре с корреспондентом «СЭ» отметил, что ЦСКА не повезло со жребием 1/4 финала Лиги Европы. Напомним, армейцы сыграют на этой стадии с лондонским «Арсеналом»​.
— Матчи с «Арсеналом» — прекрасная возможность для Головина показать, на что он способен, — сказал Брэдли. — Но, в целом, для ЦСКА это кошмарный жребий. Армейцы могли расчитывать на полуфинал, только если избежали бы встречи с «Арсеналом» или «Атлетико».
— Но в 2006-м ЦСКА в двух матчах не уступил «Арсеналу».
— О да, я помню ту встречу в Лондоне, когда Акинфеев сохранил ворота сухими и отбил все. Но сейчас ЦСКА находится в другой ситуации. «Арсенал» должен проходить дальше. (Гоша ЧЕРНОВ)
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