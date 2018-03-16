Буффон: «Победу одержат те, кто решительнее»

"Иногда мы побеждаем, иногда проигрываем", — написал Буффон в своём аккаунте в Twitter. «Суть в том, что, проигрывая определённым коллективам, у вас нет права на разочарования, которые вы обычно испытываете при поражениях. Надеюсь, они считают так же. Победу одержат те, кто решительнее».

Первый четвертьфинальный матч Лиги чемпионов состоится 3 апреля. «Ювентус» примет мадридский «Реал». Ответный поединок назначен на 11 апреля.