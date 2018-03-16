Ещё
Женезио намерен покинуть «Лион» после поражения от ЦСКА
Далее:
Читайте также:
Ещё

Женезио намерен покинуть «Лион» после поражения от ЦСКА 

Евро-футбол.Ру 13 часов назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Главный тренер «Лиона» Бруно Женезио заявил о скором уходе из клуба. В четверг его команда дома проиграла ЦСКА (2:3) и выбыла из Лиги Европы.
— Я лионец и пришел в клуб, когда мне было 6 лет. Конец приключения с «Лионом». Боюсь, что да. Я всегда говорю, что клуб должен быть превыше всего, — приводит слова Женезио Foot Mercato.
Слова 51-летнего тренера можно интерпретировать как уход из команды в конце сезона. отметим, что «Лион» — первый тренерский опыт Женезио, сотрудничество длится с 2015 года.
Евро-футбол.Ру: последние новости
Неценко: "Потеря Коутиньо не сказалась на атакующей игре "Ливерпуля" Прогноз на матч Арсенал Тула - Ростов: туляки потеряют первые очки весной с командой Карпина СПАЛ - Ювентус: прогноз на очередную победу чемпиона
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната9
Медведева высказалась о смене гражданства119
Новая «бомба» для России от WADA19
Призерка Олимпиады-2018 сошла с ума46
Стало известно, за что платят Акинфееву
Видео
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста
Хоккей
03:08
Два четверных Трусовой — это не сенсация. Это тупик
Фигурное катание
09:07
Тутберидзе отреагировала на слухи об уходе Медведевой
Фигурное катание
00:45
Россиянка стала семикратной чемпионкой Паралимпиады
Биатлон
01:56
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната
Хоккей
04:17
«ФИФА в состоянии паники»
Футбол Прочее
01:58
Украинскую призерку Олимпиады наказали за допинг
Легкая атлетика
03:16
Шипулин назвал сборную худшей за последние годы
Биатлон
00:55
Миленина выиграла золото Паралимпиады-2018
Лыжный спорт
01:02
Россия поразила медальным зачетом на Паралимпиаде
Зимние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение