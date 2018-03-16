Женезио намерен покинуть «Лион» после поражения от ЦСКА

Главный тренер «Лиона» Бруно Женезио заявил о скором уходе из клуба. В четверг его команда дома проиграла ЦСКА (2:3) и выбыла из Лиги Европы.

— Я лионец и пришел в клуб, когда мне было 6 лет. Конец приключения с «Лионом». Боюсь, что да. Я всегда говорю, что клуб должен быть превыше всего, — приводит слова Женезио Foot Mercato.

Слова 51-летнего тренера можно интерпретировать как уход из команды в конце сезона. отметим, что «Лион» — первый тренерский опыт Женезио, сотрудничество длится с 2015 года.