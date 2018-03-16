Шемберас положительно оценивает шансы ЦСКА в противостоянии с «Арсеналом»

Экс-игрок ЦСКА Дейвидас Шемберас оценил шансы московского клуба в противостоянии с «Арсеналом».

"У «Арсенала» тогда была очень сильная команда, особенно в центре поля и атаке. Против него было тяжело играть. Сложно сравнивать его с нынешним «Арсеналом». По звeздным футболистам та команда выглядела намного интереснее, но и сейчас она входит в число грандов.

В то же время эту команду 100% можно обыгрывать, «Арсенал» — не «Манчестер Сити» или «Барселона». Думаю, главный тренер проанализирует соперника и расскажет своим футболистам о слабых местах" — приводят слова Шембераса российские СМИ.