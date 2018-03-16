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Шемберас положительно оценивает шансы ЦСКА в противостоянии с «Арсеналом»
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Шемберас положительно оценивает шансы ЦСКА в противостоянии с «Арсеналом» 

Soccer News 13 часов назад
Фото: Soccer News
Экс-игрок ЦСКА Дейвидас Шемберас оценил шансы московского клуба в противостоянии с «Арсеналом».
"У «Арсенала» тогда была очень сильная команда, особенно в центре поля и атаке. Против него было тяжело играть. Сложно сравнивать его с нынешним «Арсеналом». По звeздным футболистам та команда выглядела намного интереснее, но и сейчас она входит в число грандов.
В то же время эту команду 100% можно обыгрывать, «Арсенал» — не «Манчестер Сити» или «Барселона». Думаю, главный тренер проанализирует соперника и расскажет своим футболистам о слабых местах" — приводят слова Шембераса российские СМИ.
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