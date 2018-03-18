Дмитрий Азаров поздравил Елену Шпакову с 93-летием

Елена Васильевна принимает сегодня поздравления со всех уголков страны, поздравить именинницу приехал и глава региона Дмитрий Азаров

"Спасибо Вам за то, что сохранили свою энергию и продолжаете ей делиться с молодежью. Здоровья вам и долгих лет жизни. Знаю, что вы продолжаете ставить перед собой высокие задачи и всегда выполняете их", — обратился к Елене Шпаковой Дмитрий Азаров.

Глава региона и почетная жительница областного центра обсудили главное политическое событие года — выборы президента страны. Елена Васильевна сообщила, что всегда принимает участие в голосовании, не станет исключением и сегодняшний день.