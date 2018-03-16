Ещё
Дмитрий Азаров поздравил межрегиональную лигу КВН «Самара» с началом сезона
Далее:
Читайте также:
Ещё

Дмитрий Азаров поздравил межрегиональную лигу КВН «Самара» с началом сезона 

Волга Ньюс 13 часов назад
С началом финального сезона поздравить лигу приехал почетный гость — глава Самарской области Дмитрий Азаров. «Я думаю, чем больше команд будет к нам приезжать, тем сильнее будет становиться наша лига, — сказал Дмитрий Азаров. — Сегодня была отличная игра. Приятно, что у нас страна возможностей. И здесь, мы видим, как они прекрасно реализуются».
По итогам соревнования, жюри первое место отдало команде «Лица республики» (Башкортостан). С отставанием в 0,1 балла, второе место разделили «Джигиты» (Омск) и «Неваляшка» (Самара). Чуть меньше баллов заработали самарские команды 2×2 и «Спортфак».
Следующая 1/8 финала, где за право считаться самыми смешными будут соревноваться девять команд, пройдет 22 марта.
Волга Ньюс: последние новости
"Крылья Советов" проведут матч с "Сибирью" при плюс 17 Боксер школы "Ринг" Тимур Авдоян завоевал "золото" международных соревнований В Самарской области продлили набор контролеров-распорядителей на ЧМ-2018
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната9
Медведева высказалась о смене гражданства119
Новая «бомба» для России от WADA19
Призерка Олимпиады-2018 сошла с ума46
Стало известно, за что платят Акинфееву
Видео
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста
Хоккей
03:08
Два четверных Трусовой — это не сенсация. Это тупик
Фигурное катание
09:07
Тутберидзе отреагировала на слухи об уходе Медведевой
Фигурное катание
00:45
Россиянка стала семикратной чемпионкой Паралимпиады
Биатлон
01:56
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната
Хоккей
04:17
«ФИФА в состоянии паники»
Футбол Прочее
01:58
Украинскую призерку Олимпиады наказали за допинг
Легкая атлетика
03:16
Шипулин назвал сборную худшей за последние годы
Биатлон
00:55
Миленина выиграла золото Паралимпиады-2018
Лыжный спорт
01:02
Россия поразила медальным зачетом на Паралимпиаде
Зимние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение