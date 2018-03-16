Дмитрий Азаров поздравил межрегиональную лигу КВН «Самара» с началом сезона

С началом финального сезона поздравить лигу приехал почетный гость — глава Самарской области Дмитрий Азаров . «Я думаю, чем больше команд будет к нам приезжать, тем сильнее будет становиться наша лига, — сказал Дмитрий Азаров. — Сегодня была отличная игра. Приятно, что у нас страна возможностей. И здесь, мы видим, как они прекрасно реализуются».

По итогам соревнования, жюри первое место отдало команде «Лица республики» (Башкортостан). С отставанием в 0,1 балла, второе место разделили «Джигиты» (Омск) и «Неваляшка» (Самара). Чуть меньше баллов заработали самарские команды 2×2 и «Спортфак».

Следующая 1/8 финала, где за право считаться самыми смешными будут соревноваться девять команд, пройдет 22 марта.