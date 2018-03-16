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Виктор Гончаренко: «Муса? Когда долго не играешь, медленнее принимаешь решения»
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Виктор Гончаренко: «Муса? Когда долго не играешь, медленнее принимаешь решения» 

Спорт-Экспресс 13 часов назад
Фото: Спорт-Экспресс
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко в интервью «СЭ» отметил, что нападающий Ахмед Муса еще прибавит и выйдет на другой уровень. Специалист также добавил, что длительная пауза сказывается на игре нигерийца.
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— Почему Витинью остался в запасе? Ведь Муса в последних матчах был далек от своей идеальной формы…
— Витинью действительно находится в очень хорошей форме. Его гол в Грозном — яркое тому подтверждение. Но мы не можем выпускать 12 футболистов. Исходили из того, что нам надо было укрепить центр поля, поэтому и остановились на таком стартовом составе.
— В опорной зоне вы Вернблума не видите, так как не хотите разбивать связку Натхо — Головин?
— Понтус играл у нас и в центре поля. В целом шведа мы можем использовать на разных позициях, что является для меня и для команды большим плюсом.
— Когда мы увидим прежнего Мусу?
— Посмотрим. Все-таки длительная пауза в играх сказывается на том, что ты порой медленно принимаешь решения, и соперник тебя опережает. Ждем, что Ахмед еще прибавит и выйдет на другой уровень. (Виталий АЙРАПЕТОВ)
Полностью интервью Гончаренко
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