Свыше 330 тысяч иностранцев подали заявления на паспорт болельщика

Более 330 тысяч человек подали заявления на получение паспорта болельщика Чемпионата мира по футболу, который летом пройдет в России. Больше всего обращений поступило из США, Китая, Мексики, Колумбии и Аргентины.

О способах, порядке получения и преимуществах так называемого FAN ID подробно рассказал в Брюсселе заместитель директора департамента реализации стратегических проектов Минкомсвязи России Андрей Романков . Такие же презентации были проведены в городах Германии и Нидерландов.

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FAN ID или паспорт болельщика — персональный документ зрителя, который он должен получить после покупки билета на соревнования Чемпионата мира по футболу, который пройдет в 2018 году в России. Он дает право безвизового въезда на территорию страны для иностранных граждан—посетителей чемпионата. Также он дает всем болельщикам право бесплатного проезда между городами, в которых будут проходить матчи и бесплатного пользования любыми видами общественного транспорта.

Паспорт болельщика является исключительно российским нововведением: ранее при проведении мирового футбольного первенства подобных документов не вводила ни одна принимающая страна.

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