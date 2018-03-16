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Свыше 330 тысяч иностранцев подали заявления на паспорт болельщика
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Свыше 330 тысяч иностранцев подали заявления на паспорт болельщика 

Мир24 13 часов назад
Более 330 тысяч человек подали заявления на получение паспорта болельщика Чемпионата мира по футболу, который летом пройдет в России. Больше всего обращений поступило из США, Китая, Мексики, Колумбии и Аргентины.
О способах, порядке получения и преимуществах так называемого FAN ID подробно рассказал в Брюсселе заместитель директора департамента реализации стратегических проектов Минкомсвязи России Андрей Романков. Такие же презентации были проведены в городах Германии и Нидерландов.
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FAN ID или паспорт болельщика — персональный документ зрителя, который он должен получить после покупки билета на соревнования Чемпионата мира по футболу, который пройдет в 2018 году в России. Он дает право безвизового въезда на территорию страны для иностранных граждан—посетителей чемпионата. Также он дает всем болельщикам право бесплатного проезда между городами, в которых будут проходить матчи и бесплатного пользования любыми видами общественного транспорта.
Паспорт болельщика является исключительно российским нововведением: ранее при проведении мирового футбольного первенства подобных документов не вводила ни одна принимающая страна.
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