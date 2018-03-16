Малафеев: пока шансы есть, «Зенит» будет бороться за самые высокие места

Бывший вратарь «Зенита» Вячеслав Малафеев , ныне работающий в клубе заместителем спортивного директора по общим вопросам, поделился мнением о шансах команды на победу в РФПЛ в нынешнем сезоне.

У Малафеева спросили: «Несмотря на потерю Кокорина, „Зенит“ участвует в чемпионской гонке или отыграть 10 очков за 8 туров, тем более без него, нереально?».

«Есть реалистичный, оптимистичный и пессимистичный настрой. Пока существуют хотя бы теоретические шансы, чтобы бороться за чемпионство, никто от них не откажется. Это логично и профессионально. Как бы это ни казалось маловероятным, ни один здравомыслящий спортсмен не опустит руки и приложит все силы, чтобы добиться максимального результата. Пока шансы есть, «Зенит» будет бороться за самые высокие места», — сказал Малафеев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Иваном Карповым

Посмотреть турнирную таблицу РФПЛ можно на «Чемпионате».