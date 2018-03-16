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Малафеев: пока шансы есть, «Зенит» будет бороться за самые высокие места
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Малафеев: пока шансы есть, «Зенит» будет бороться за самые высокие места 

Чемпионат.com 13 часов назад
Фото: Чемпионат.com
Бывший вратарь «Зенита» Вячеслав Малафеев, ныне работающий в клубе заместителем спортивного директора по общим вопросам, поделился мнением о шансах команды на победу в РФПЛ в нынешнем сезоне.
У Малафеева спросили: «Несмотря на потерю Кокорина, „Зенит“ участвует в чемпионской гонке или отыграть 10 очков за 8 туров, тем более без него, нереально?».
«Есть реалистичный, оптимистичный и пессимистичный настрой. Пока существуют хотя бы теоретические шансы, чтобы бороться за чемпионство, никто от них не откажется. Это логично и профессионально. Как бы это ни казалось маловероятным, ни один здравомыслящий спортсмен не опустит руки и приложит все силы, чтобы добиться максимального результата. Пока шансы есть, «Зенит» будет бороться за самые высокие места», — сказал Малафеев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Иваном Карповым.
Посмотреть турнирную таблицу РФПЛ можно на «Чемпионате».
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