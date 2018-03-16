Футболисты поздравили FIFA UT с днем рождения

Компания EA Sports в честь дня рождения режима Ultimate Team добавила в FIFA 18 специальные карточки для 28 игроков. В сборную вошли игроки, которые в предыдущих версиях игры были популярны на позициях, на которых уже не играют сейчас.

Например, у звезды "Реала" Криштиану Роналду появилась FUT Birthday-карточка на позиции правого нападающего. Последний раз у него карточка на этой позиции была в FIFA 11.

Также футболисты приняли участие в записи видеоролика, в котором поздравили FUT с 9-летием, а в игру были добавлены специальные задания в режиме «Испытания подбора команды».

#FUTBirthday is live now! pic.twitter.com/58wgW5jTW5

— EA SPORTS FIFA (@EASPORTSFIFA) 16 марта 2018 г.