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Футболисты поздравили FIFA UT с днем рождения
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Футболисты поздравили FIFA UT с днем рождения 

Спорт-Экспресс 13 часов назад
Компания EA Sports в честь дня рождения режима Ultimate Team добавила в FIFA 18 специальные карточки для 28 игроков. В сборную вошли игроки, которые в предыдущих версиях игры были популярны на позициях, на которых уже не играют сейчас.
Например, у звезды "Реала" Криштиану Роналду появилась FUT Birthday-карточка на позиции правого нападающего. Последний раз у него карточка на этой позиции была в FIFA 11.
Также футболисты приняли участие в записи видеоролика, в котором поздравили FUT с 9-летием, а в игру были добавлены специальные задания в режиме «Испытания подбора команды».
#FUTBirthday is live now! pic.twitter.com/58wgW5jTW5
— EA SPORTS FIFA (@EASPORTSFIFA) 16 марта 2018 г.
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