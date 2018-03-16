Пюэль: «Всё давление будет направлено на „Челси“

Главный тренер «Лестера» Клод Пюэль настаивает, что именно «Челси» придётся столкнуться с дополнительными трудностями в матче Кубка Англии.

"У нас есть шанс пройти в полуфинал", — отметил Пюэль на предматчевой пресс-конференции. «Но для „Челси“ это последняя возможность выиграть что-то в этом сезоне. Мы ждём этот матч с хорошим настроением, в то время как „Челси“ находится под давлением после поражения от „Барселоны“.

»Важно сконцентрироваться на игре, ведь с точки зрения физической подготовки всё в порядке, команда в форме. Это важный матч для команды, болельщиков, всех людей".

Четвертьфинал Кубка Англии «Лестер» — «Челси» состоится 18 марта. Начало игры: 19:30 МСК.