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Виктор Гончаренко: «ЦСКА обязан бороться за золото или, по крайней мере, за Лигу чемпионов»
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Виктор Гончаренко: «ЦСКА обязан бороться за золото или, по крайней мере, за Лигу чемпионов» 

Спорт-Экспресс 12 часов назад
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко в интервью «СЭ» отметил, что армейцеы должны попадать в Лигу чемпионов.
— После завершения первой части сезона в интервью «СЭ» вы сказали: «Не жалейте ЦСКА. Этот состав способен побороться за чемпионство». Сейчас готовы повторить эту же мысль?
— Мы идем шаг за шагом, step by step. От матча к матчу. Понятно, что у нас будет тяжелый график. Но вспомните сколько раз мы выходили с честью из сложных ситуаций на характере команды и отдельных игроков. Постараемся решить эту задачу и сейчас. Делать громогласные заявления, что мы станем чемпионами или займем второе место?
— Не хотите?
— А какие мы должны делать заявления, если ЦСКА на протяжении длительного времени занимает только первые и вторые места? Мы же не будем говорить, что наша задача — третье место. Разве не так? Все в коллективе и без слов понимают цели. Скажу больше. Не возникает такой ситуации, когда приезжает Евгений Леннорович Гинер и говорит, что мы должны стать чемпионом.
— Почему?
— Потому что мы сами прекрасно понимаем, что обязаны бороться за золото или, по крайней мере, за Лигу чемпионов. (Виталий АЙРАПЕТОВ)
Полностью интервью Гончаренко
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