СКА мощен и неполным составом. Что будет с «Локо» при целой заявке?

Блуждающие Рундблад и Ковальчук

Накануне начала серии Харийс Витолиньш рассказывал, что в команде все здоровы и это добавляет тренерам проблем при выборе состава. Тем удивительнее, что заявка армейцев на первую игру с «Локомотивом» была неполной: 7 защитников и 11 форвардов. В этой версии очень интригующей оказалась роль Давида Рундблада . В графическом варианте от СКА швед был поставлен в четвертое звено одиноким защитником, а в бумажном — правым форвардом. В итоге выиграла оборонительная версия. Обладатель Кубка Стэнли в составе «Чикаго» выходил в пару к Патрику Херсли , а Сергею Калинину Илье Каблукову помогал Илья Ковальчук.

Заявку не удалось заполнить и из-за отсутствия молодых лимитчиков. На старте плей-офф эту роль возложили на Егора Рыкова Данилу Галенюка , но оба защитника закончили первый раунд с отрицательными показателями полезности: «-3» и «-1». Там игрокам было что предъявить: хватит одного гола Кагарлицкого во втором матче, когда Рыков не удержал шайбу в зоне атаки, а Галенюк пассивно погнался за капитаном череповчан. Однако они пока остаются в обойме главной команды и не разъезжаются на помощь фарм-клубам.

Никак не сыграет после Олимпийских игр Николай Прохоркин . Его отсутствие в серии с «Северсталью» объяснялось Олегом Знарком так: «Просто мы выбрали такой состав». Остается вопрос: если тренеры СКА хотели обойтись без молодежи, почему не решили сыграть по популярной модели в 6 защитников и 12 нападающих, чтобы сделать звенья более цельными?

На бумаге одно, на льду — другое

Штаб Дмитрия Квартальнова избежал армейских проблем и поверил в свое молодое поколение. Тренеров не смутило отсутствие опыта у Артура Каюмова в матчах Кубка Гагарина, и дебют недавнего участника молодежного чемпионата мира в плей-офф состоялся в Петербурге. Из обоймы, которая проходила «Торпедо», не хватало разве что дисквалифицированного Егора Аверина . На месте в полном составе легионерская пятерка, которая в прошлом сезоне по набранным очкам провалила серию с армейцами: всего два за четыре матча.

Начало новой дуэли ярославские легионеры, как и весь остальной «Локомотив», тоже запомнят как неудачное. Армейцы и первую смену провели в том стиле, который подходит командам Квартальнова: набросили в сторону ворот и побежали бороться за шайбу. Соперники даже немного зарубились на пятачке, но судьи не спешили вмешивать в ход матча удалениями. Словно не придя в себя от такого старта, гости в следующей смене потеряли шайбу в своей зоне, и Егор Яковлев выкатил на пустые ворота Вадиму Шипачеву . На удачный старт потребовалось 49 секунд.

За это самое время Знарок дал понять, что лист с изначальным составом можно смело выкидывать в мусор. Тот же Ковальчук сначала стоял в тройке с Дацюком и Гусевым, но на деле с ними воссоединился Карпов, а сам Илья выходил на лед с Шипачевым и Торесеном. Сочетание Широкова, Коскиранты и Плотникова осталось нетронутым и со своей ролью справилось. Тот стартовый штурм ворот Алексея Мурыгина — их заслуга, как и второй гол, забитый перед первым перерывом.

Антигерой Тальбо

Ярославские легионеры больше занимались несвойственным для себя делом. Забивать не получалось (три броска в створ за весь матч), зато удалось порубиться. Правда, теперь Максима Тальбо хоккейный Петербург очень не любит. Канадец, оставшийся без Олимпийских игр, в первом периоде сцепился с Херсли перед своими воротами, во втором указывал на симуляцию Коскинену, когда того сбил Козун, и наконец в третьем попытался подраться с Каблуковым. Уходя на скамейку штрафников после последнего эпизода, Тальбо получил помимо малого штрафа свист всего Ледового дворца, болевшего за СКА.

Удаления лидеров «Локомотива» не прошли мимо армейцев, хотя и в этой игре реализация большинства была не лучше предыдущей серии. До гола дошел только один розыгрыш, который в середине второго периода завершил Вячеслав Войнов . Чуть позже его же оружием «Локомотив» был добит Владиславом Гавриковым , и ворота гостей дальше защищал уже Александр Судницин

Железнодорожники получили шанс вернуться в погони на стыке второго и третьего периодов, когда СКА играл втроем. Ярославцы искали свой гол на пятаке, но там отлично справлялся Коскинен. Армейцы в последней 20-минутке позволили сопернику подтянуться по броскам в створ, только дальше счета 4:0 команды не прорвались, хотя Дацюк, реализуй он буллит, мог бы довести разницу до более неприятной. Чтобы избежать такой же участи в субботу, «Локомотиву» только и остается начать играть именно в хоккей.

СКА (Санкт-Петербург) — Локомотив (Ярославль) — 4:0 (2:0, 2:0, 0:0). 12 395 зрителей.

Голы: 1:0 Шипачев 2 (Яковлев, 0:49), 2:0 Коскиранта 2 (Широков, 17:30), 3:0 Войнов 2 (Карпов, 29:25, б), 4:0 Гавриков 1 (Зуб, Гусев, 33:54)

Вратари: Коскинен — Мурыгин (0:00 — 33:54), Судницын (33:54 — 60:00). Штраф: 12 — 16.

Счет в серии: 1-0.